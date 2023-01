ATP Adelaide 1 2023 | Medvedev avanza ai quarti senza fatica | bene Khachanov e Nishioka

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Si è conclusa da poco un’altra giornata dell’ATP 250 di1. Tra la notte appena passata e questa mattina si sono giocate, sul cemento australiano, le prime quattro partite valevoli per gli ottavi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto ciò che è successo. Tutto facile per Daniil: la testa di serie numero 3 entra in campo con grandissima determinazione e si sbarazza del serbo Miomir Kecmanovic con un netto 6-0 6-3 in un’ora e otto minuti di gioco. Il russo raggiunge così aidi finale il connazionale Karen(n.8 del seeding), uscito vittorioso dal primo match di oggi contro il britannico Jack Draper con il punteggio di 6-4 6-2. Negli altri incontri di giornata il giapponese Yoshihitosconfigge lo statunitense Mackenzie McDonald ...