Atp 250 Adelaide 1 2023 | ok Medvedev | bene Khachanov contro Draper

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Si sono concluse le prime partite degli ottavi di finale dell’Atp 250. Un ottimobatte uno spentoin due set 6-4 6-2 e affronterà ai quarti Danil, numero 3 del seeding, che ha lasciato solo 3 game a Kecmanovic in un 6-0 6-3 maturato dopo poco più di un’ora di gioco. Negli altri due match Nishioka batte senza particolari difficoltà Mcdonald in due set e se la vedrà con Popyrin, che ha vinto in rimontaGiron in quasi due ore di gioco. Tra stanotte e domani mattina si chiuderà il quadro dei quarti di finale. I protagonisti saranno Djokovic e Sinner che giocherannoHalys e Kokkinakis. SportFace.

