Atalanta | la nuova idea di Gasperini inguaia Muriel e Zapata

Sportitalia

Il 2023 dell'parte con la gara esterno contro lo Spezia . Terribile lo score ottenuto ... Il pieno recupero di Zapata potrebbe segnare unaalba ma contro i bianconeri non sarà semplice ...Poi anche qui, mentre si sta adattando al campionato italiano, in una partita contro l', un'... No, bisognava fare come Robespierre, decapitare e creare unacoscienza umana. Solo che ... ESCLUSIVA SI Atalanta, non solo Salernitana per Zortea: Lecce su ... Dove vedere Spezia-Atalanta in Streaming in Diretta LIVE, segui la Serie A in Diretta e senza limiti in streaming ...Oggi, mercoledì 4 gennaio alle 14,30 al "Picco" di La Spezia. In porta Sportiello, probabile ballottaggio Hojlund-Zapata in attacco ...