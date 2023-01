Atalanta | Gasperini | 'Ci sono stati errori pesanti Zapata sta male | ci auguriamo questo'

Fantacalcio ®

L'evita il k.o. solo in pieno recupero grazie a Pasalic e inizia il 2023 con un prezioso punto dopo essere stata in svantaggio per quasi tutta la sfida. La squadra disi porta così ...6: la squadra gioca ma con poco costrutto. Oltre a Pasalic lo salva l'infortunio di Zapata Spezia-Atalanta, la conferenza di Gasperini Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato nel corso della conferenza stampa al termine della gara pareggiata contro lo Spezia ...Nel Torino c’è Vlasic come punta centrale, mentre nel Verona di Zaffaroni – al debutto – il terminale offensivo sarà Henry. Gian Piero Gasperini dà fiducia a Duvan Zapata in attacco, con Lookman e Koo ...