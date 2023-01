Asus annuncia le nuove schede madri Intel | ecco tutti i dettagli

Nexthardware

Contemporaneamentepropone la Prime Z790M - Plus, che offre uno slot slot PCIe 5.0 16, tre slot M.2, un header per una porta Thunderbolt 4. L'estetica invece ha come colori bianco e nero con ...Inoltre, la tecnologia OLED 3D senza occhialini si integra con le app esclusive dell'Spatial Vision Hub , che consente agli utenti di guardare video e film 3D, di giocare e di godersi la ... ASUS annuncia il ROG Hyperion GR701 Il nuovi marchio di Benteler Group presenta un veicolo pensato per la città. Focus su guida autonoma e inclusività, per una produzione già programmata per il 2025 ...ZF presenta al CES diverse novità per auto elettriche, tecnologiche e anche autonome, tra cui una nuova divisione del super computer in schede dedicate a diversi compiti onboard ...