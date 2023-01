Aston Villa | Emery chiarisce il futuro di Emiliano Martinez

Il centrocampista statunitense piace agli inglesi dell', ma i bianconeri chiedono 30 milioni per lasciarlo partire. Lo Spezia dopo aver chiuso per Esposito, vuole inserirsi per strappare ...Un pareggio sul campo del Brentford prima della pesante sconfitta interna contro l'con annessa papera di Llorris. Subito dopo questa partita Conte, per l'ennesima volta, si è sfogato ...Oltre a Mckennie, l'Aston Villa potrebbe anche pensare a Dumfries, chiaramente per via del fatto che i 'Villans' necessitano di un rinforzo a destra ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...