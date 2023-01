Gazzetta D'Asti

Un grave lutto ha colpito il mondo della cultura astigiana. Si è infatti spento a 74 anni il sociologo Lele Bruzzone. Il ricercatore grande studioso di storia locale si è spento improvvisamente nella ...La madre invece era casalinga ed era stata arrestata e portata alla caserma di via, rischiando anche la deportazione. Durante la guerra, Angelo lavorava come apprendista falegname. Aderì alla ... Asti piange la scomparsa di Lele Bruzzone - Gazzetta D'Asti Un grave lutto ha colpito il mondo della cultura astigiana. Si è infatti spento a 74 anni il sociologo Lele Bruzzone. Il ricercatore grande studioso di ...Il messaggio di cordoglio è stato diffuso dall'Anpi provinciale: aveva militato nella 19esima brigata Garibaldi, in val di Viù ...