Asmaa Gacem | “Il turismo alza l' asticella degli investimenti immobiliari | ma non bisogna perdere di vista il Senior Housing”

Adnkronos

Il 68% dei turisti sceglierà l'Italia come meta turistica: +10% rispetto al 2019 Milano, 23 Dicembre 2022. Stagione invernale 2022 - 2023 ai blocchi di partenza., Vicepresidente di CNA Turismo e Commercio con delega alle città d'arte, spiega: 'Secondo alcune ultime indagini il 68% dei vacanzieri prediligerà l'Italia come metà turistica. Il 10% in ...Secondo l'analisi offerta dall'imprenditrice, crescono gli investimenti nelle città italiane Milano, 3 Novembre 2022. Una palla di neve che rotola dalla cima della montagna e non si ferma: 'Il Senior Housing risulta essere ancora un ... Asmaa Gacem:“Quest’inverno gli italiani sceglieranno l’Italia, stagione al via incoraggiante” (Adnkronos) - Il 68% dei turisti sceglierà l’Italia come meta turistica: +10% rispetto al 2019 Milano, 23 Dicembre 2022. Stagione invernale 2022-2023 ai blocchi di partenza. Asmaa Gacem, Vicepresident ...