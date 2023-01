Ascolti tv | vince Rai 1 con Pattini d’argento mentre Sister Act tallona Canale 5

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Torna puntuale come sempre la nostra rubrica mattutina dedicata aglitv. Chi ha vinto nella serata del 3 gennaio 2023? Per iniziare a commentare dati importanti, contv di un certo livello, dovremo attendere la prossima settimana, quando inizieranno ad andare inonda nuove fiction e torneranno in prime time anche programmi molto amati ( già sabato ad esempio, ci aspettiamo grandi cose da C’è posta per te). Insomma sono ancora un po’ tiepidi i dati auditel del nuovo anno. Ma presto, partiremo con i classici “boom” che tanto amiamo commentare. Per quanto riguarda la prima serata di ieri, il 3 gennaio 2023il filsu Rai 1. Non sono mancate le polemiche di chi avrebbe voluto vedereAct, un grandissimo classico un po’ come Mamma ho perso ...