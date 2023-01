(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Vittoria di Rai1 neldi ieri sera con il filmvisto da 2.933.000 telespettatori pari a uno share del 18,2%. Secondo gradino delper Rai3 con il film ‘Sister Act – Una svitata in abito da suora’ che ha totalizzato 1.865.000 telespettatori e uno share del 10,1%. Terzo posto per Canale 5 con il film ‘Natale da chef’ che è stato visto da 1.727.000 (share del 10,5%). A seguire, su Italia 1 il film ‘Un’impresa da Dio’ è stato visto da 1.191.000 telespettatori (share del 6,4%) mentre su Retequattro ‘Zona Bianca’ ne ha interessati 902.000 raggiungendo uno share del 6%. Su Rai2 il film ‘Charlie’s Angels’ ha totalizzato 886.000 telespettatori e uno share del 5% mentre su La7 il film ‘Schegge di paura’ è stato visto da 507.000 telespettatori (share del 3,1%). ...

Adnkronos

Secondo gradino delper Rai3 con il film 'Sister Act " Una svitata in abito da suora' che ha ... Chiudono glidel prime time Tv8 con il film 'Quando arriva il Natale', seguito da 568.000 ...Tuttavia, difficilmente arriverà sul: Netflix afferma che il ritmo deglidi Red Notice (364 milioni di ore) e Don't Look Up (359 milioni di ore) era più serrato nei primi dieci giorni ... Ascolti tv, podio prime time a 'Pattini d'argento' (Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con il film ‘Pattini d’argento’ visto da 2.933.000 telespettatori pari a uno share del 18,2%. Secondo gradino del podio per Rai3 con il film ...Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini lunedì 2 gennaio ha ottenuto il 21.91% di share (22.01% sul target 15-64 anni) e 2.951.000 spettatori totali ...