Ascolti TV | i debutti dell’inverno 2023 confrontati con quelli dell’anno precedente

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Primo Appuntamento La stagione tv 2022/è entrata ormai nel vivo e DavideMaggio.it continua a monitorare glidi tutti i, confrontandoli condellaannata. In virtù del cambio del perimetro della misurazione dell’ascolto televisivo, dallo scorso maggio lo share medio – a parità di numero di spettatori – registra automaticamente degli incrementi (maggiori dettagli qui). Per un corretto confronto che stabilisce effettivamente chi sale e chi scende rispetto a un anno fa, quindi, si tiene principalmente conto del totale spettatori.3 gennaioPrimo Appuntamento ? martedì 3 gennaio: 431.000 – 2.3% martedì 4 gennaio 2022: 389.000 – 1.7% Il contesto Al via la settima edizione del reality di Real Time, ...