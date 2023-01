ASCOLTI TV 3 GENNAIO 2023 | VINCE PATTINI D’ARGENTO 18 | 2% | NATALE DA CHEF 10 | 5% COTTO DA SISTER ACT 10 | 1% | TERRA AMARA | IL PARADISO

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)TV 3· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – 890 17.90Storie Italiane – 944 18.40Storie Italiane – 915 15.50È Sempre Mezzogiorno! – 1798 16.60Tg1 + Tg1 Ec. – xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1827 13.80Oggi è un Altro Giorno – 1791 15.50delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – 3244 2.00L’Eredità – 4232 24.30Tg1 – xSoliti Ignoti – 4946 23.60– 2933 18.20La Verità è che Non gli Piaci Abbastanza – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 1079 22.10Mattino 5 News – 1062 20.70Forum (R) – xTg5 – xBeautiful – x– xUomini e Donne – non in ondaAmici – non in ondaGrande ...

Fanpage

... in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17, nella puntata di ieri martedì 3,... Pierluigi Diaco, crescono glidi BellaMa': 'Divido Capita...a chi si espone come me' Marco ...... martedì 32022, nel corso del quale si è parlato di vari temi legati al mondo dello ... Non solo Salvo Sottile: anche Alberto Matano premiatissimo dagliAl di là de I Fatti Vostri, i cui ... Ascolti Tv del 1 gennaio, Danza con me di Roberto Bolle vince ma è in calo rispetto a un anno fa Il 3 gennaio 2023 è Rai 1 a vincere la serata e su Rai 3 fa benissimo l'ennesima replica di Sister Act: ecco tutti i dati Torna puntuale come sempre la nostra rubrica mattutina dedicata agli ascolti ...Countdown per "C’è posta per te". L'attesissimo programma di Maria De Filippi su Canale 5, ripartirà sabato 7 gennaio. E spuntano fuori le anticipazioni.