As Roma | Adidas si ispirerà alla maglia 1993 94 per la prossima stagione

(Di mercoledì 4 gennaio 2023), d, firmerà le maglie dellaDopo due stagioni con New Balance, il club giallorosso tornerà a farsi vestire dallo storico marchio a tre strisce a quasi 30 anni di distanza. E l’ispirazione verrà proprio dal passato, con la/94 (in foto) come modello. Compreso il lupetto che tornerà anche sulla prima, con la seconda che sarà bianca e la terza di colore nero come anticipato dal giornalista Filippo Biafora su Twitter. Il prossimo anno #e #AStorneranno insieme. La primadisegnata dallo sponsor tecnico sarà ispirata a questa in foto, con lo stemma del lupetto che sarà riproposto anche sulla rossa. La seconda sarà bianca, la terza nera ...

Calciomercato.com

New Balance fa causa allaper l'accordo conGetty Images Intanto le voci di mercato proseguono. Confermata quella che vuole l'attaccante della Primavera Satriano in procinto di ...New Balance ritiene di aver pareggiato l'offerta di, mentre lasostiene il contrario. Entro l'11 febbraio se ne saprà di più: il procedimento sarà noto. . Roma, causa da New Balance: rischia di saltare accordo con Adidas Roma, per Frattesi è un gioco d’incastri. Ma con il Sassuolo è stallo Tutto tace. O quasi. Tiago Pinto lavora sotto traccia per dare a Mourinho i rinforzi chiesti, ma il mercato giallorosso, dopo l’ar ...New Balance fa causa all'A.S. Roma per l'accordo dei giallorossi con Adidas, non avrebbe rispettato una clausola ...