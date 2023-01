Arsenal | ai dettagli la cessione di Soares

Calcio in Pillole

Il Newcastle ha fermato sullo 0 - 0 l'di Arteta, capolista in Premier League. Tutti isulla sfida Il Newcastle di Eddie Howe è riuscito nell'impresa di fermarsi sullo 0 - 0 l'di Mikel Arteta all'Emirets Stadium. I ...... tutti iJoao Felix e l'Atletico Madrid vivono ormai da separati in casa e l'attaccante si ..., Chelsea e ... Mercato Arsenal, principio d'intesa con Mudryk: i dettagli Arsenal-Newcastle 0-0, la capolista non sfonda il muro bianconero. Gli highlights Finisce in parità il big match della 19ª giornata di Premier League fra Arsenal e Newcastle. Risultato in linea con lo ...Il Newcastle ha fermato sullo 0-0 l’Arsenal di Arteta, capolista in Premier League. Tutti i dettagli sulla sfida Il Newcastle di Eddie Howe è riuscito nell’impresa di fermarsi sullo 0-0 l’Arsenal di M ...