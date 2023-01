Arera | bolletta gas +23 | 3% per i consumi di dicembre 2022

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) In aumento lagas per le famiglie ancora in tutela. In base all`andamento medio del mercato all`ingrosso italiano nel mese die per idello stesso mese, per la famiglia tipo in tutela si registra una crescita del +23,3% della, rispetto al mese di novembre. Lo ha stabilito l', l'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente, che ha aggiornato la tariffa relativa al mese scorso. Per il mese di, che nelle prime settimane ha registrato quotazioni gas ancora particolarmente elevate (con punte di circa 135 euro/MWh) prima delle riduzioni di fine mese, il prezzo della materia prima gas, per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è quindi fissato in 116,6 euro/MWh, pari alla media dei prezzi rilevati quotidianamente durante tutto il ...