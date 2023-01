Archeologia | scoperte 9 misteriose teste di coccodrillo nascoste in tombe egizie

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Sono tornate alla luce novedisepolte da millenni in antiche. La scoperta è stata fatta da un’équipe di ricercatori polacchi del Centro dimediterranea dell’Università di Varsavia durante gli scavi nella necropoli di Tebe, antico sito di sepoltura nell’Alto Egitto situato lungo il Nilo, presso le città di Karnak e Luxor. I resti degli animali erano nascosti all’interno di dueappartenenti a funzionari di alto rango vissuti durante il Nuovo Regno d’Egitto, che si estendeva tra il XVI secolo a.C. e l’XI secolo a.C.. L’esame dellenella necropoli Gli archeologi, che hanno lavorato sotto la supervisione del professore Patryk Chudzik, hanno illustrato questo ritrovamento “unico nel suo genere” ...

Sono tornate alla luce nove teste di coccodrillo sepolte da millenni in antiche tombe egizie. La scoperta è stata fatta da un'équipe di ricercatori polacchi del Centro dimediterranea dell'Università di Varsavia durante gli scavi nella necropoli di Tebe, antico sito di sepoltura nell'Alto Egitto situato lungo il Nilo, presso le città di Karnak e Luxor.