Non parte bene la stagione invernale per la montagna: l'neve e lo sono quindi anche le montagne abruzzesi. Una situazione difficile e a lanciare l'allarme sono le Regioni che ora chiedono al ministro del turismo Daniela Santanchè un ...Per salvare l'al caldo eneve a causa del cambiamento climatico, la Regione chiede aiuto al governo per sostituire i vecchi sistemi sparaneve con impianti di ultima generazione: "Quelli che ... Appennino senza neve, piste chiuse e disdette: Regioni chiedono piano straordinario. FOTO Il presidente della Regione e l'assessore Corsini chiedono un impegno del governo per salvare le attività invernali. E lanciano gli impianti per le ...Temperature sopra la media e scarse nevicate compromettono l'avvio della stagione. Emilia-Romagna, Toscana e Abruzzo chiedono un incontro al ministro del ...