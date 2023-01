APE sociale | allarme rosso | perché è molto sconveniente e come regolarsi

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) APE. Scatta l’è ritenuta una soluzione per la pensione non conveniente e semmaici si deve regolare? La pensione. Quando arriva il momento non si sa mai se è stato scelto dal lavoratore o da chi, magari soltanto qualche mese prima, ha stabilito i nuovi criteri di uscita. Quando si avvicina il giorno in cui si dovrà lasciare il posto di lavoro iniziano le valutazioni su quale via d’uscita “imboccare”. APE(I Love Trading)L’Apeè sempre un’alternativa da tenere in considerazione. E’ una delle opzioni possibili, pertanto è da valutare anch’essa. Ma è davvero un’alternativa valida, oppure non è quasi mai conveniente per un lavoratore? Cerchiamo di conoscerne meglio pregi e ...

Orizzonte Scuola

