Andrea Dworkin | il femminismo radicale contro la violenza

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio negli Stati Uniti tra gli anni 60 e gli anni 2000. Parleremo di, die di pornografia. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ade alle sue opere “Non siamo femministe perché odiamo gli uomini; siamo femministe perché crediamo nella loro umanità, nonostante tutte le prove contrarie” Sono parole diche immediatamente ci introducono nel suo credo teorico e politico. Stiamo parlando di quella seconda ondata didi cui ladivenne una grande attivista. Stiamo parlando di una donna che è stata più volte vittima di stupro in diverse circostanze e non per questo ...