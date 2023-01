leggo.it

Dramma ad Arcevia (), dove una donna di circa trent'anni è stata trovata morta all'interno di un'abitazione. A ... un'che vive e lavora in un'altra regione, ma si trovava ad Arcevia ...... in provincia di: non ancora chiare le cause del decesso. Di Marco Spartà 04 gennaio 2023 Giovanetrovata senza vita: da stabilire le cause della morte Una macabra scoperta è stata ... Ancona, infermiera trovata morta in casa: aveva 30 anni, è mistero Dramma ad Arcevia (Ancona), dove una donna di circa trent'anni è stata trovata morta all'interno di un'abitazione. A compiere la tragica scoperta, attorno alle 7 di questa ...L’infermiera viveva a Bologna ma era tornata a trovare i parenti per Natale. A ucciderla, forse, un mix di farmaci trovati in casa ...