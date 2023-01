Amorosi | la Provincia approva il progetto per il ponte sul Volturno

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente delladi Benevento, Nino Lombardi, hato ildi fattibilità tecnica ed economica dell’importo di € 3.400.000 per l’intervento di messa in sicurezza e riqualificazione delsulnel Comune disulla Stradale n. 87 (ex Statale 87 Sannitica). Il programma, che recepisce la Relazione curata dal Settore Tecnico della, diretto dall’ing. Angelo Carmine Giordano, tiene conto del fatto che lale n. 87 “Sannitica” rappresenta un percorso di notevole importanza, attraversando aree con notevole densità demografica e collegante l’area della Valle Telesina e ladi Caserta con ilsul ...

Domizio Pigna, oltre al sindaco di Amorosi Carmine Cacchillo. Più in generale si evidenzia la ... Il Consorzio ha sede a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, e gestisce un comprensorio di circa ...