“Amici” | lo spettacolo in occasione della giornata della memoria

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La compagnia del Torrino in scena il 27 gennaio al Teatro Mostacciano di Roma mentre il 29 al Teatro Abeliano di Bari ROMA – Il 27 gennaio 2023, alle ore 21:00, inricorrenza per lae a nove anni dalla morte di Arnoldo Foà, sarà messo in scena al Teatro Mostacciano lo” diretto da Luca Pizzurro voce narrante Arnoldo Foà. La storia è tratta dall’omonimo romanzo “L’Amico ritrovato” di Fred Ulhman, ambientato nella Stoccarda nazista del 1932 ed è incentrato sulla grandezia di due ragazzi adolescenti: Hans un ragazzo ebreo, interpretato da Gabriele Pizzurro e Kornadin, un ragazzo tedesco, di antica stirpe ariana, interpretato da Pietro Sparvoli. La madre di ...

Oggi Roma

...'I gatti di vicolo miracoli' e insieme i no si affrontavano con maggiore allegria', svela. Siamo cresciuti al 'Derby Club' di Milano che è stato un po' la nostra accademia dello'. ......speciale all'interno del tour nei teatri sold out della cantautrice insieme ad alcuni grandi... Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa e Simone Giorgini, l'artista ha dato vita a uno... Amici Mi casa es tu casa, stasera in tv su Rai 2 alle 21.15 torna il programma di Cristiano Malgioglio. E per l'ultima puntata il paroliere ha voluto al suo fianco un ospite d'eccezione: ...Federica Gentile su RTL 102.5 ricorda Elio Cipri: "Un grande discografico, un grande produttore, ma soprattutto un grande uomo..." ...