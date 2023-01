Amici 22 spoiler | doppia eliminazione shock e un biglietto per il serale

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) E’ stata registrata oggi una nuova puntata di22. Il reality condotto da Maria de Filippi, dopo la pausa natalizia tornerà in onda domenica 8 gennaio 2023. E oggi appunto, i ragazzi sono tornati a esibirsi di fronte a professori e giudici. Nella puntata di22 di oggi è successo di tutto e ci sono state due eliminazioni che hanno lasciato senza parole il pubblico presente in studio. Le talpe del Vicolo delle News hanno raccontato quello che è successo in questa nuova registrazione. Se una delle due eliminazioni era prevedibile, la seconda ha davvero sorpreso tutti e purtroppo a uscire è stato uno dei cantanti più amati di questa edizione del talent. Scopriamo quindi tutto quello che è successo nella registrazione di22 di oggi, ecco per voi gli22 ...