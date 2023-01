Amici 22 | Ramon è il primo allievo che accede al Serale – ANTICIPAZIONI

Blasting News Italia

Le anticipazioni di22 di domenica 8 gennaio rivelano la prima maglia per il Serale Nella ... Mentre quella di ballo è la seguente: Maddalena,, Isobel, Samu, Gianmarco, Megan, Mattia, Samuel.... due eliminazioni, tre ingressi e un posto al serale Cricca e Rita sono stati eliminati dalla scuola di22 (Cricca messo in sfida da Rudy e Rita per volere della Celentano).è andato al ... Amici 22, anticipazioni 15^ puntata: eliminati Rita e Cricca, Ramon è al serale Cricca e Rita eliminati dal talent: la decisione dei professori Dopo la lunga pausa natalizia presa dalla scuola più famosa d'Italia le porte del talent ...Amici 22, anticipazioni bomba: cosa è successo durante la nuova registrazione di oggi La puntata andrà in onda questa domenica pomeriggio (8 gennaio) su Canale 5 e presenta dei risvolti ...