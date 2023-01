Amici 22 | quando torna in onda il talent di Maria De Filippi?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ora che Natale e Capodanno sono passati, in molti si aspettavano di vedere nuovamente sugli schermi22 diDe, mahanno acceso il televisore lunedì hanno avuto una brutta sorpresa: ilinsu Canale 5, infatti, è in ferie ancora per diversi giorni e la prima puntata ad andare indopo la pausa natalizia sarà quella di domenica prossima, 8 gennaio 2023.22, i cantanti e i ballerino sono rientrati nella scuola Va detto che anche se22 diDenon è ancorato indopo le festività legate al Natale e al Capodanno, gli allievi in realtà proprio oggi sono rientrati in casetta e hanno ripreso ...