Amici 22 | Mattia Zenzola e Isobel Kinnear insieme in un video | è più di un' amicizia?

ComingSoon.it

Amo il Lemon Bowl, fuori dal campo mi diverto tantissimo conconosciuti grazie al tennis. Il ... Si era laureato campione al Lemon Bowl 2021 anche il romano del canottieri Tevere Remo...Amo il Lemon Bowl, fuori dal campo mi diverto tantissimo conconosciuti grazie al tennis. Il ... Si era laureato campione al Lemon Bowl 2021 anche il romano del canottieri Tevere Remo... Amici 22, Maddalena Svevi si avvicina a un altro allievo dopo Mattia ... Dopo la rottura con Maddalena Svevi, Mattia Zenzola e Isobel Kinnear sono comparsi insieme in un video su TikTok. C'è qualcosa di più tra loro Vediamo cos'è successo.Serena Carella, ex allieva della scuola di Amici, ha fatto ritorno nello studio del talent per parlare con una videochiamata ai nuovi allievi. La ballerina durante il suo percorso ha ricevuto moltissi ...