Amber Heard è la celebrità più googlata del 2022 e la seconda è Johnny Depp | quali saranno le altre?

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)sono le celebroità più cercate su Google nel corso del, le, invece, sono tutte da scoprire. Ilè ormai un capitolo chiuso, ma c'è ancora qualcosa da dire al riguardo. Ad esempio,sono state lepiù cercate su Google lo scorso anno? A quanto pare sul trono siede, seguita da. Con il concludersi dell'anno arrivano, come al solito, classifica, Tp 10 e Top 5, Migliori e Peggiori, et similia, e tra le curiosità che attirano sempre parecchia attenzione si annoverano anche i termini più cercati su Google. Per il, come riporta Screengeek, sembra che in quanto a ...