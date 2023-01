Altro che solidarietà europea | schiaffo della Svezia all’Italia | “In Ue nel 2023 nessun patto su ripartizione migranti”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Roma, 4 gen –e conseguentedegli immigrati? Neanche per sogno. La, che guiderà la presidenza del Consiglio Ue nei primi sei mesi del, mette subito le mani avanti e fa sapere che non ci sarà alcunsull’immigrazione. E’ quanto affermato dall’ambasciatorerappresentanza permanente svedese presso l’Unione, Lars Danielsson, intervistato dal Financial Times., ladice no alUe “Faremo sicuramente avanzare il lavoro”, ha precisato il diplomatico, “con piena forza”. Tuttavia “non vedrete unmigratorio completato durante la presidenza svedese“, ha aggiunto Danielsson. Un ...