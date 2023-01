Allegri | «Potevamo difendere meglio | ma era importante tornare a vincere»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore della Juventus Massimilianocommenta così il match vinto per 1-0 allo scadere contro la Cremonese: «I cambi sono stati buoni, tutta la squadra si è comportata bene e si è calata nella partita. È una partita che va rivista, sicuramente dobbiamo migliorare in fase difensiva. Non abbiamo preso gol ma la sensazione era che potessimo prenderlo da un momento all’altro e questo va corretto.come squadra» Quanto pesacosì? «Pesa perché era, mancano dei giocatori importanti della rosa ma quando sei alla Juve non conta niente, devi pensare solo a fare il massimo. Abbiamo tante partite e dobbiamo dare la possibilità di giocare a tutti. Per tenere certi ...