È atterrato all'aeroporto milanese di Linate con un volo proveniente da Parigi, intorno a mezzogiorno, Mohamed Gaaloul, il tunisino di 29 anni indagato per l'omicidio di, mamma 32enne di Ravarino, in provincia di Modena, trovata carbonizzata nella sua auto bruciata il 18 novembre a Concordia, sempre nel Modenese. Gaaloul, per pm e carabinieri il principale ...MODENA - E' arrivato in Italia Mohamed Gaaloul, 29 anni, arrestato in Francia lo scorso 14 dicembre perchè principale sospettato per l'omicidio di, la donna di 32 anni, di Ravarino, il cui corpo è stato trovato carbonizzato nel bagagliaio della sua auto, nelle campagne di Concordia, lo scorso 18 novembre. Il tunisino è sbarcato a ... Alice Neri: Mohamed Gaaloul atterrato a Linate - Cronaca Il 29enne tunisino fermato in Francia per l’omicidio della giovane mamma di Ravarino sarà presto interrogato dal gip ...È atterrato all'aeroporto milanese di Linate con un volo proveniente da Parigi, intorno a mezzogiorno, Mohamed Gaaloul, il tunisino di 29 anni indagato per l'omicidio di Alice Neri, mamma 32enne di Ra ...