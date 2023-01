Alessandro Nigro | per la prima volta la Francia incorona un sommelier italiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)Imperiale miglioredell’anno inper Gault & Millau. Un titolo mai andato in precedenza a un. Appena un mese fa l’affermazione comed’Italia a Sorrento, all’evento dell’Ais. Attualmente in forze presso il Grand Hotel Saint-Jean-Cap-Ferrat, Costa Azzurra, in qualità di headè prontamente ribattezzato dai giornali francesi “l’empereur du vin”. Foggiano, 31 anni, figlio di due contabili,Imperiale inizia la sua carriera nel mondo vinicolo a 18 anni. All’epoca lavora in una trattoria e si innamora di tutto quanto riguarda il vino. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

Imperiale migliore sommelier dell'anno in Francia per Gault & Millau. Un titolo mai andato in precedenza a un italiano. Appena un mese fa l'affermazione come sommelier d'Italia a ...La pena più alta (5 anni di reclusione) tocca al generaleCasarsa, all'epoca dei fatti ... è definitiva la condanna all'ergastolo per Salvatore Madonia, Giorgio Pizzo, Cosimo Loe ... Alessandro Nigro, per la prima volta la Francia incorona un ... Alessandro Nigro Imperiale migliore sommelier dell’anno in Francia per Gault & Millau. Un titolo mai andato in precedenza a un italiano.