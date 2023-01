Alberta Ferretti SS23 | eleganti drappeggi e tonalità gioiello

Whoopsee

The Five Biggest Sports Clubs In Th... Please enable JavaScript The Five Biggest Sports Clubs In The Worldha svelato la sua nuova campagna Primavera - Estate 2023 . L'obiettivo ha raccontato la collezione per la prossima stagione calda del brand italiano del gruppo Aeffe . Campagna ...Le star e le top model protagoniste delle campagne pubblicitarie moda della Primavera Estate 2023 Da Vittoria Ceretti per Ermanno Scervino a Alessandra Ambrosio per, tutte le pubblicità con le star protagoniste per le collezioni Spring Summer 2023 di Barbara Rossetti I l nuovo anno comincia con stile, assaporando le nuove pubblicità moda con ... Alberta Ferretti, la campagna per la primavera-estate 2023 Qualsiasi frivolezza sarebbe superflua di fronte alla lucentezza della seta e il vestito lungo che Claudia Gerini ha indossato a Danza con me ne è la prova lampante. Recentemente l’attrice è stata osp ...L’obiettivo del fotografo Rafael Pavarotti racconta la collezione presentata lo scorso settembre durante Milano moda donna. Gli scatti vedono come ...