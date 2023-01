(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Nelle scorse ore è stato inaugurato l’iter di avvio dei lavori per ilHub, il progetto finanziato con 10,5 milioni di euro nell’ambito dell’iniziativa “ecosistemial sud in contesti urbani marginalizzati”, promossa dal Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale,nell’ambito dei fondi stanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. La compagine di progetto è costituita, oltre che dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa e dall’Università di Catania, dal Comune di Ragusa, da i3P, dall’Energy Center del Politecnico di Torino e dalla Fondazione Cesare e Doris Zipelli.Hub, di cosa si tratta La piattaforma territoriale del...

F-Mag

Oggi, 30 dicembre 2022, è stato dato l'avvio ai lavori delMediterranean Innovation Hub, progetto finanziato con 10,5 milioni di euro nell'ambito dell'iniziativa 'ecosistemi innovazione al sud in contesti urbani marginalizzati', promossa dal ...... in modo da poter identificare un progetto pilota per la sperimentazione che prenderà ilnel ... Progetti in corso nelle aree& Circular Economy e Fintech: migliorare la qualità dell'aria, ... Al via Greentech Mediterranean Innovation Hub, il polo di innovazione arriva nel Meridione | F-Mag Banca Agricola Popolare di Ragusa (BAPR), Università di Catania, il Comune di Ragusa, l'incubatore di startup innovative del Politecnico di ...