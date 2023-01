Al via domani il Trofeo Campobasso nel Golfo di Napoli

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La cerimonia dell’alzabandiera, prevista alle ore 9,00 alla terrazza del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, darà il via, giovedì 5 gennaio, alla ventinovesima edizione delMarcello. L’evento, aperto ai velisti della classe Optimist, attende al via più di 250 giovani skipper, che si daranno battaglia in tre giorni di festa della vela. I premi in palio oltre alI velisti, di età compresa tra i 9 e i 15 anni, provengono da Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Israele, Lettonia, Malta, Olanda, Repubblica Ceca, Svezia e Turchia, oltre che da molte regioni d’Italia. “Siamo molto orgogliosi di questoche ha visto partecipare in trent’anni, dalla prima edizione del 1993, seimila velisti. Un numero da triplicare considerando ...