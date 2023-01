Al Teatro Troisi “I Ditelo Voi” con “Bang Bank L’occasione fa l’uomo morto”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Aldi Fuorigrotta da giovedì 5 gennaio arriveranno “IVoi” con lo spettacolo “. Nuovo appuntamento di inizio anno aldi via Leopardi, dove, da giovedì 5 gennaio arriveranno “IVoi” con lo spettacolo “fa”. In scena fino a domenica 8 gennaio e

2a News

Venerdì 6 gennaio aldi Nonantola alle ore 17 prosegue la rassegna didedicata ai più piccoli e non solo con lo spettacolo " Le avventure di pesce Gaetano " della compagnia Giallo Minimal. ...Venerdì 6 gennaio aldi Nonantola alle ore 17 prosegue la rassegna didedicata ai più piccoli e non solo con lo spettacolo "Le avventure di pesce Gaetano" della compagnia Giallo Minimal. La ... Al Teatro Troisi “I Ditelo Voi” con “Bang Bank. L'occasione fa l'uomo ... Andrà in onda in prima serata su Rai3, la sera del 6 gennaio, il docu-film “I magnifici 4 della risata”, condotto da Emanuela Fanelli e ...La rappresentazione, consigliata ad un pubblico a partire dai 3 anni, è costruita con una tecnica originale che fa interagire differenti linguaggi.