(Di mercoledì 4 gennaio 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Unione Europea dà il viaall’immissione in commercio dellaparzialmente sgrassata di Acheta domesticus, il. “Laparzialmente sgrassata di Acheta domesticus () è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470”, si legge nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue.Il 23 marzo 2022 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare aveva adottato un parere scientifico sulla sicurezza dellaparzialmente sgrassata di, concludendo che “è sicura alle condizioni e ai livelli d’uso proposti”.La Gazzetta ufficiale dell’ue riporta che “tale parere scientifico presenta ...

Il Denaro

Pioggia di critiche L'italiano, infatti, a fronte del più alto valore aggiunto in ... Francesco Battistoni : " Illibera da parte della Commissione Ue che autorizza l'immissione sul ...BRUXELLES (BELGIO) - L'Unione Europea dà illibera all'immissione in commercio della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus, il grillo domestico. "La polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) è ... Agroalimentare, via libera Ue alla polvere di grillo domestico ... Una rivoluzione è pronta a sbarcare sulle tavole degli europei. L'Unione europea, infatti, ha autorizzato l'immissione sul mercato di Acheta domesticus, comunemente chiamati ...L’agroalimentare italiano, infatti, a fronte del più alto valore aggiunto in Europa pari a 65 miliardi di euro, espressione della qualità prodotta, ha una emissione di CO2 ad essa correlata pari ad ...