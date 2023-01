Agrigento | botte e ustioni da sigarette a bimbo di 4 anni | indagati madre e compagno

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sarebbero stati lae il suoa picchiare undi quattroditrasportato d’urgenza in gravi condizioni all’ospedale Nesima-Garibaldi di Catania. La procura di, guidata da Salvatore Vella, a seguito delle indagini condotte dalla III sezione della Squadra Mobile, ha emesso un avviso di conclusione delle indagini a carico dei due ritenuti responsabili in concorso di maltrattamenti e lesioni gravi. Le indagini hanno preso il via da una segnalazione del personale dell’ospedale dove il piccolo era stato ricoverato e sono state supportate da intercettazioni ambientali e telefoniche. Lae ilavrebbero picchiato il piccolo con un corpo contundente, causandogli lesioni gravi alle dita ...

La procura di, guidata da Salvatore Vella, a seguito delle indagini condotte dalla III sezione della Squadra Mobile, ha emesso un avviso di conclusione delle indagini a carico dei due ...Avrebbero colpito il di 4 anni con un corpo contundente e lo avrebbero ustionato con delle sigarette. Una mamma e il suo compagno sono indagati dalla procura di per e lesioni gravi. L'arrivo in ... Agrigento, ustioni da sigarette e botte al bimbo di 4 anni: indagati la madre e il compagno, piccolo tolto all (Adnkronos) - Sarebbero stati la madre e il suo compagno a picchiare un bimbo di quattro anni di Agrigento trasportato d'urgenza in gravi condizioni all'ospedale Nesima-Garibaldi di Catania. La procur ...Il piccolo ha subito lesioni alle dita delle mani e dei piedi. Il bambino è stato trasportato d'urgenza dell'ospedale Garibaldi-Nesima di Catania ...