AgID sul passaggio da PEC a REM | «Sarà delicato | ma nessuno verrà lasciato indietro»

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) C’è una sfida della transizione digitale italiana che non può essere affatto sottovalutata. Si tratta, nella fattispecie, del– ormai avviato – dal sistema attuale di posta elettronica certificata allo standard REM.sicuramente un tema all’ordine del giorno, a livello politico e istituzionale, del prossimo anno e mezzo. L’orizzonte su cui si sta ragionando in questo momento, infatti, è quello di giugno 2024, ma c’è bisogno di attraversare, come vedremo, delle tappe intermedie. Ilda PEC a REM fa parte di un percorso iniziato nel 2019, grazie a una norma – della fine del 2018 – che, tramite un DPCM, metteva nero su bianco che l’attuale sistema di posta elettronica certificata sarebbe andato a morire e che, quindi, si sarebbe reso necessario un sistema alternativo. Ovviamente, non si tratta affatto di una ...

AgID in particolare ha provveduto a recepire l'applicazione degli standard individuati da ETSI, lato utente l'interfaccia per l'utilizzo della REM dovrebbe rimanere la stessa dell'attuale PEC. Si passa da un'autocertificazione dei requisiti in AgID alle verifiche anche tecniche di ACN.