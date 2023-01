Adele zoppica sul palco | “Non riesco a fare di meglio” Ecco cosa è accaduto durante il concerto a Las Vegas

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) I problemi di salute persembrano non essere finiti. La cantante britannica, suldi Las, ha iniziato are facendo preoccupare i molti fan che erano li presenti. Con una fama a livello mondiale, la cantanteè molto amata dal pubblico tanto che nell’ultimo periodo si sta esibendo in vari Paesi. Un tour che però le pesa molto sia a livello psicologico ma soprattutto fisico. Di fattil’ultimo, svoltosi a Las, mentre stava distribuendo alle persone vicino alalcuni prodotti del suo merchandising, ha iniziato are. Preoccupati i fan si sono allarmati maè subito intervenuta per tranquillizzarli spiegando: “In questi giorni devo ...

ilmattino.it

Dopo il divorzio 5 sedute al giorno dallo psicologo' Maneskin candidati ai Grammy 2023 come miglior nuovo artista: a febbraio la serata a Los Angeles La vicendasi stava esibendo a Las Vegas ...Canzone ben costruita, tra Lana Del Rey e, con un ritornello killer. Operazione furbetta. ... Damiano(si è slogato la caviglia), ma non molla. Eroico. Memorabile la battuta: 'Ragazzi, ... Adele, la sciatica peggiora e lei zoppica sul palco: «Mi torna a causa dello stress...» Nell'ultimo periodo Adele sta tenendo moltissimi concerti in tutto il mondo: la cantante britannica viaggia spesso per lavoro e si esibisce in vari Paesi, proprio per questo a volte il suo ...