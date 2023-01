Addio Pelé | ' Nessuno è mai stato come lui'

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Lacrime e applausi per l'a O Rei . L'ultimo viaggio per le strade della sua Santos, tra due ali di folla, su un mezzo scoperto dei " Bombeiros ", i vigili del fuoco, la bara attorniata dai ...

Lacrime e applausi per l'a O Rei . L'ultimo viaggio per le strade della sua Santos, tra due ali di folla, su un mezzo ... Il corteo ha fatto tappa anche davanti alla casa della mamma di, Dona ...Dopo la veglia funebre nello stadio Vila Belmiro di Santos, la salma è stata portata con un lungo corteo per le strade della città su un camion dei pompieri. Tra le tappe anche la casa della ... Pelé, il Brasile saluta la sua leggenda. L’addio con 230mila persone. FOTO