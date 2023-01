Addio Elena | sconfitta dal cancro a 20 anni | che dolore!

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)Huelva non ce l’ha fatta: l’influencer che aveva raccontato la sua battaglia contro ilè morta a soli 20. L’influencer spagnolaHuelva non ce l’ha fatta:… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Il Bene Comune

Huelva era affetta dal sarcoma di Ewing : un male che i dottori le avevano diagnosticato all'età di 16 anni. Da quel momentoha iniziato il suo percorso che l'ha vista sempre combattere e ...Francesca Chillemi è felice per il percorso del suo personaggio ma triste per l'diSofia Ricci: In convento arriva suor Teresa, Francesca Chillemi: 'Le farò un sacco di dispetti' Nella ... Elena Belotti addio e grazie per l'eredità che ci lasci Lutto in Spagna. E' morta Elena Huelva , giovane influencer di 20 anni, che ha raccontato sui social (quasi un milione di follower su Instagram) la sua lotta ...Per quattro anni ha combattuto contro il tumore. Martedì mattina, però, si è dovuta arrendere. L'influencer spagnola Elena Huelva è morta. Aveva 20 anni e ...