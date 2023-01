Addio a Ratzinger | alla camera ardente il doppio delle presenze previste 1000 agenti in campo per i funerali

Leggi su open.online

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Dovevano essere 30mila al giorno, al massimo 35mila, come aveva confermato il 31 dicembre il prefetto di Roma, Bruno Frattasi. Ne sono arrivati più del. L’affetto per il Papa emerito Benedetto XVI è andato certamente oltre le aspettative anche se non si arriva ai numeri clamorosi toccati per Giovanni Paolo II: nel 2005,sua morte, sebbene lafosse durata per nove giorni consecutivi, legiornaliere arrivarono a quota 500mila al giorno, racconta in Vaticano chi era presente anche allora. Nel caso di Benedetto XVI, il cerimoniale è stato adattato anche se non stravolto a cominciare d, durata tre giorni (chiuderà oggi alle 19) e non nove. L’afflusso superiore a quanto inizialmente confermato, ...