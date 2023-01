Adattatori più utili per collegamenti di PC | monitor | TV e smartphone

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Chi lavora in ambito informatico e tecnologico sa quando può essere seccante dover cambiare cavo ogni volta che cambiamo PC o che colleghiamo qualsiasi periferica al PC fisso o al notebook. Visto che sono ancora adesso presenti numerosi cavi e cavetti, può essere una buona idea creare una "cassetta degli attrezzi" dove tenere tutti glivideo, gliper i cavi PC e glipere tablet, così da poterlizzare in caso di necessità. Nella guida che segue vi mostreremo nel dettaglio come creare la cassetta degli attrezzi con i miglioriper ogni tipo di cavo, da conservare edzzare ogni volta che dobbiamo connettere un nuovo dispositivo o necessitiamo di connettere PC, notebook, TV.o ...