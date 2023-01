(Di mercoledì 4 gennaio 2023)presenta il, ed ilAdd-in-One 24, i nuovi prodotti basati su Intel Core i7, e fino alla 12a generazione, ha portato un importante ampliamento alla sua linea di prodotti ChromeOS, con i nuoviedEnterprise. Inoltre, è stato annunciatoAdd-In-One 24, una particolare soluzione modulare all in one composta daEnterprisee da un monitor docking FHD da 24 pollici. Entrambe le soluzioni aiutano le aziende e le istituzioni commerciali a razionalizzare lo spazio e a semplificare la manutenzione, ...

tuttoteK

La RAM, DDR4 ,sino a 32 GB, mentre lo storage SSD M.2 si spinge sino a 1 TB.Aspire 3 (nei mercati EMEA a Gennaio da 549 euro se a 15', a 499 euro se a 14', a Febbraio a 599 euro se a 17'...Ascolta questo articolo Al CES 2023 anche Asus , come, ha sfoderato diversi prodotti per il gaming , tra cui portatili, desktop, monitor, accessori (... Lato memorie, sia una RAM DDR4 3.200 ... Acer: arriva il Chromebox CXI5 e il nuovo Add-in-One 24 Dal CES 2023 in corso arrivano notizia anche sulla nuova linea Nitro di PC portatili da parte di Acer, che si presenta come una scelta intermedia.Acer presenta i nuovi notebook Nitro con processori Intel Core di 13a generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40, scopriamoli insieme.