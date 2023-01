Accoltellata a Roma | gip | ' Inquietante spregiudicatezza'

Agenzia ANSA

... il 24enne polacco accusato di aver accoltellato la sera del 31 dicembre, alla stazione Termini di, una turista israeliana. Il gip ha ravvisato una inclinazione "alla violenza" e una "...L'avvocato del ragazzo: il giudice ha convalidato l'arresto. Aleksander Mateusz Chomiak, il 24enne senza fissa dimora arrestato ieri a Milano per l'accoltellamento di una turista israeliana aTermini avvenuto sabato, si è dichiarato innocente. "Non sono io quella persona", ha detto il ragazzo durante l'interrogatorio di stamani di fronte al gip di Milano, Natalia Imarisio, tenutosi ... Giovane israeliana accoltellata a Roma, arrestato l'aggressore era su un treno per Brescia - Cronaca Il giovane clochard è stato arrestato nella serata di ieri dopo essere stato riconosciuto da un carabiniere fuori servizio.Il 24enne polacco senza fissa dimora ha dichiarato di non riconoscersi nelle immagini dell'accoltellamento alla Stazione Termini di Roma ...