Accoltellata a Roma | carabinieri | L' uomo ci ha visto ed e' sceso da treno

"Quando salgo sul treno mi qualifico sempre al controllore che era presente in quel momento: lui ha visto che eravamo appartenenti alle forze dell'ordine ed e' sceso prendendo le sue buste, quindi ...Anzi, considera il magistrato, 'ha sostanzialmente corroborato le accuse confermando di avere soggiornato ada prima di Natale fino al primo gennaio e di essere stato identificato dalla polizia ... Turista accoltellata a Roma, il gip sul 24enne polacco: «È un violento e spregiudicato». Su un suo coltello possibili ... 'Quando salgo sul treno mi qualifico sempre al controllore che era presente in quel momento: lui ha visto che eravamo appartenenti alle forze ...Il Carabiniere di 36 anni ha intuito che potesse essere l’aggressore di Roma Termini, ma ha voluto verificare con la moglie attraverso le immagini in rete del tentato omicidio. “Quando siamo saliti ...