Accoltella una turista alla stazione Termini di Roma | presunto aggressore fermato in stazione Centrale a Milano

La vittima è stata trasportata in codice rosso presso l'Ospedale dei Castelli di Ariccia a causa dei numerosi fendenti che aveva ricevuto e che gli avevano provocatonotevole emorragia . Inoltre ...... un video pubblicato anche in rete che immortala gli attimi in cui l'uomo avvicina ela ... Indossa un cappellino da baseball e reggebusta di plastica di colore azzurro dalla quale estrae ... Arrestato il clochard che ha accoltellato una turista alla stazione Termini Si tratta di un senzatetto Polacco di 25 anni, che soffrirebbe di problemi psichici. A riconoscerlo su un treno diretto a Brescia una coppia di Carabinieri fuori servizio ...Roma. L’accoltellamento avvenuto a Termini negli scorsi giorni, ai danni di una turista israeliana che stava facendo il biglietto, è l’ennesimo atto di violenza che si aggiunge alle cronache della Cap ...