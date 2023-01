Accoltella ragazza a Termini | Aleksander Mateusz Chomiak al giudice | “Non sono io quella persona”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Nega di essere lui il giovane uomo immortalato mentre colpisce con una lama per tre volte unaalla stazionedi Roma. “Nonio” ha detto, il polacco di 25 anni, senza fissa dimora, fermato ieri in stazione a Milano perché ritenuto l’aggressore della turista israeliana. Il giovane ha negato di essere l’uomo ripreso nelle immagini che documentano l’aggressione e si è dichiarato innocente come ha riferito il suo legale, l’avvocato Francesca Rena, al termine dell’interrogatorio del giovane davanti alper le indagini preliminari di Milano Natalia Imarisio nel carcere milanese di San Vittore. Il legale ha riferito che ilha convalidato il fermo e ...

... in particolar modo, un video pubblicato anche in rete che immortala gli attimi in cui l'uomo avvicina ela. Il video offre alcuni dettagli dell'aggressore. Si tratta di un uomo ...Prima si guarda intorno poi si avvicina alle spalle di unache sta per comprare un biglietto all'interno della stazione Termini di Roma e launa prima volta allo stomaco. Lei, una ... Ragazza accoltellata a Roma Termini, arrestato a Milano l'aggressore: Aleksander Mateusz Chomiak bloccato in stazione