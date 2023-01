A-Zeta acquista 83 milioni di euro di Npl da 2R Plus Spv

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La società napoletana A-, specializzata nella gestione e recupero del credito e leader nel settore della “data investigation”, ha concluso un'operazione di 83diper l'acquisto di crediti commerciali di natura problematica da 2RSPV S.r.l società per la cartolarizzazione di cui Officine CST S.p.A. è special servicer e junior noteholder. A-è stata selezionata ad esito di una procedura che ha visto la partecipazione di vari players nazionali e internazionali, grazie alla sua esperienza pluriennale nella gestione di tale tipologia di crediti e al suo track record. “E' per noi motivo di grande soddisfazione aver concluso l'acquisizione – spiega Carmine Evangelista, Amministratore Delegato di A-– Questa operazione si inserisce in un più ampio progetto del ...

