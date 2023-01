A Salerno la seconda parte della Maratona Pasolini con 4 eventi a gennaio

Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

" Due reti nel primo quarto d'ora per il Milan che comincia il 2023 sbancando l'Arechi. Leao ... la conclusione vincente è la(sulla prima si era opposto Ochoa) e il Milan va avanti 0 - ...... rifila due ceffoni in pieno volto al Sassuolo e, grazie ad un super Audero, gestisce la partita al meglio, resistendo all'imperioso ritorno dei neroverdi e conquistando lavittoria del suo ... A Salerno la seconda parte della Maratona Pasolini - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online SALERNO (ITALPRESS) – Due reti nel primo quarto d’ora per il Milan che comincia il 2023 sbancando l’Arechi. Leao e Tonali abbattono ...Il Milan si impone 2-1 in trasferta a Salerno e riparte all'inseguimento del Napoli capolista. I rossoneri di Pioli grazie a questo successo, alla ripresa del campionato dopo la ...